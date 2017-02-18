北市推智慧支付平台 未來可上網繳水費

因應行動支付趨勢，台北市資訊局於今天正式宣布與8家業者合作，率先將台北市路邊停車費、自來水費、聯合醫院醫療費用等，整合於台北市政府智慧支付平台，預計第一季上線。未來該平台將與台灣票據交換所合作擴大民眾繳費項目，如第四台收視費、保險費、電信費等，均可透過台北卡驗證，一次在智慧支付平台「pay.taipei」繳足。

台北市資訊局與停車管理處、自來水事業處及聯醫等跨局處合作，去年也完成支付業者招商說明會，最後由橘子支GAMA PAY、街口支付、愛貝錢包、Pi行動錢包、歐付寶、ezPay台灣支付、台新銀行及玉山銀行共8家支付業者順利出線，共同合作智慧支付平台「pay.taipei」計劃，目前平台已由藍新科技得標並開發完成，上線後民眾就可以即時繳交停車費、水費及醫療費用。

北市資訊局長李維斌表示，此智慧支付平台將是全國唯一、支付業者參與最多的合作，讓民眾隨時隨地以多元工具繳交各項費用，府內機關局處也不需再耗費資源自行開發相同支付系統，達到雙贏的目的。

(中時)