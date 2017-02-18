《沉默》不沈默！卓冠廷感謝讓世界看到台中

電影《沉默》幕後推手到台中市宣傳，市府新聞局長卓冠廷（中）感謝讓世界看到台中。（盧金足攝）

奧斯卡金獎導演馬汀史柯西斯的最新力作《沉默》全台上映，因該片全程在台灣拍攝，監製李良山與特效人員魏宗舍今天（18日）到台中宣傳，並捐贈電影票給台中弱勢團體，也感謝台中市政府在拍片前後給予的協助。市府新聞局長卓冠廷感謝李監製引介台中造浪池給《沉默》劇組使用，讓台中有機會被世界看到，未來希望吸引更多劇組到台中拍電影。

新聞局今天在台灣大道市政大樓舉辦電影《沉默》台中宣傳記者會，首度曝光台灣日山電影公司提供的《沉默》攝影師羅德里哥‧普里托(Rodrigo Prieto)訪談影片，以及《沉默》劇組特效部提供的工作紀錄花絮。

劇組並於會中贈送電影票，由社會局轉交弱勢團體，包括市府新聞局長卓冠廷、影視發展基金會副執行長吳蓓琳、市府社會局副局長陳坤皇、《沉默》監製李良山、特效人員魏宗舍均到場共襄盛舉。

《沉默》監製李良山是李安導演的特助，馬汀史柯西斯導演籌拍《沈默》時，在李安導演推薦下才將主場景選在台灣，並「借將」李良山給馬汀史柯西斯導演，讓他擔任《沈默》的製片與監製，居中協調美國與台灣工作團隊。

《沉默》攝影師羅德里哥‧普里托(Rodrigo Prieto)是今年奧斯卡最佳攝影獎的熱門人選，他在訪談影片中表示，由於在海裡拍片相當危險，因此台中造浪池的幫助很大，不僅可控制浪的大小，也可以控制海浪拍打的點，感謝台中提供這麼棒的拍攝場地；此外，台中也擁有很棒的旅館、餐廳，他認為台中是非常理想的拍片地。

卓冠廷表示，《沉默》劇情描述日本江戶幕府的禁教時代，2名天主教神父偷渡到日本調查恩師受迫害宣誓棄教之謎，過程遭遇文化上的差異性、信仰與背叛、對神的跟從與離棄等。劇中海景在監製李良山的積極引介下，來到台中人工造浪池拍片，讓李安導演拍攝《少年PI的奇幻漂流》時留下的造浪池，再度被劇組使用，感謝李監製的引介，讓台中有機會被世界看到。

為提供劇組更好拍攝場所，市府積極打造「中台灣影視基地」，擁有2座全國最大攝影棚、1座中型攝影棚、全台唯一造浪池，目前正施工中，現在進度9.7%，比預計的進度超前6.86%，明年將可如期完工，預計後年可以正式營運。

卓冠廷說，台中去年成立影視發展基金會，可提供劇組更好的協助，目前正擬定影視相關投資辦法，未來台中將會是全台唯一同時擁有輔導金補助及投資制度的縣市，未來一兩個月就會公布相關方案。

《沉默》監製李良山表示，在拍完《少年PI的奇幻漂流》後，他對台中造浪池就已相當熟悉，這次看到《沉默》有海景，馬上就想到一定要來台中，台中造浪池相當特殊，和其他國家的造浪池非常不一樣，台中造浪池可做到1000多個浪型，導演可自行挑選浪型放進電影裡。

其實一開始劇組還在猶豫是否來台中造浪池拍攝，因為花費較高，但導演後來還是認為有些場景要在這裡拍效果才會好，因此在台中市政府的支持下，劇組來到台中造浪池拍攝。

他也說，在海邊拍攝只能拍遠景，近景因為水域關係很難接近，只有在台中造浪池才能拍攝近景。電影有一個場景是在夜晚一個平靜的海面上，一艘船從一個島前往另一個島，但北部及東部的海浪都很大，無法拍攝這個場景，但台中造浪池卻可製造不同浪型，可以很平穩，也可以很強力，能協助帶出故事內容，並可帶出演員表情，對劇組來說幫助相當大。

《沉默》2015年於台中拍攝，李良山指出，從洽談到拍攝，他要特別感謝中市府在過程中給予的協助，他看到了中市府對電影的關愛及熱情，也覺得中市府相當有國際觀；其實在開始拍攝過程中，劇組遇到了不少問題，在市府的協助下，積極協調其他局處解決困難，非常感謝市政府的大力幫忙。

《沉默》特效人員魏宗舍則表示，台灣海邊有時風很大，劇組在拍攝海景時其實很危險，雖能呈現險惡的環境，但很難順利掌握狀況，但在台中造浪池卻可以做到，不僅安全，也能控制狀況，台中造浪池造出來的浪是很多其他國家造浪池做不到的，因此可以為電影提供很好的技術服務。

(中時)