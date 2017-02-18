一把青到返校 台灣歷史作品走紅兩岸

台灣電視劇「一把青」與電玩「返校」劇情主軸都建立於民國30、40年代與白色恐怖時期，並對歷史提出反思，不僅在台灣引起熱烈討論，也引發中國大陸網友關注。

「一把青」是導演曹瑞原2015年改編作家白先勇作品「台北人」拍攝的電視劇，描述1940年代對日抗戰過後，一直到國民政府來台的空軍故事。劇情不僅包含軍人與同袍的情感，還深刻描述飛官與太太們雋永愛情與生離死別的辛酸。

這部劇除了在2016年金鐘獎與第21屆亞洲電視大獎上拿下多項獎項，也在大陸影音網站「豆瓣」上獲得9.5顆星的高評價，更被大陸網友譽為「30年來極少數同時兼顧文學性與戲劇性的華語史詩大劇」。

大陸影視部落客「魚叔」便在微信公眾號撰文，比較「一把青」與大陸近年的民國戰爭時代劇。

他表示，大陸拍攝的時代劇「總是帶著自豪的贏者心態，急於表現歷史，永遠跳不出家國天下的宏大敘事」。但「一把青」卻幕幕都是「人文氣息」，更記錄下那段「為人熟知的歷史中，不為人知的一面」。

這篇文章也對劇中的時代提出歷史反思。

文章指出，國共內戰後，雙方都經歷漫長的痛苦，國軍到台灣後經歷白色恐怖，大陸則經歷大躍進和文化大革命，還沒從戰爭中喘過氣的人們，又要經歷更大的傷痛，「任何一場戰爭，都不存在勝利的一方」。

另一方面，台灣本土團隊與小說家笭菁1月合作推出的恐怖遊戲「返校─Detention」，一舉榮獲線上遊戲平台Steam台灣區冠軍，並一度登上Steam中國熱門榜前4名。

有大陸網友在微博表示，「遊戲背後所反映的人性、歷史引人深思」。也有人針對遊戲中白色恐怖表示，「每個政府都是這樣的。把有意見的人解決掉，就不會有意見了。」

有人認為這款遊戲涉及「支持台獨」，但反而引發更多大陸網友留言駁斥。

有網友表示，「好遊戲是不分政治立場的，這也是這部遊戲向我們闡述的思想，任何事物和政治掛上關係都會毀於一旦。」

也有網友說，「因為別人沒有宣誓自己是中國人就說別人是台獨，這一點倒挺符合白色恐怖的精神的。」1060218

(中央社)