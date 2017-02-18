雲林堵H5N6禽感 國軍加入清場防疫

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禽流感來勢洶洶，全台防堵人畜相通H5N6病毒擴散，雲林協請國軍支援清場加入防疫工作啟動，水林一處土雞場因確定感染禽流感，撲殺2.2萬多隻，重達60多公噸，國軍協助清運。

雲林縣動植物防疫所指出，行政院農業委員會下令從17日起全面防堵人畜相通且高致死率的H5N6禽流感病毒，實施7天禁運禁宰，並將主動通報撲殺補償費由6成提高到8成。

防疫所長廖培志說，擔心未來2週內通報量將大增，各地屠宰場回溯檢驗確診禽場，加上主動通報確診案例，要在報告出爐1天內撲殺清場完畢，礙於防疫所人力不足以因應，於是協請雲林縣後備指揮部支援。

國軍弟兄100多人全副裝備，上午在水林一處土雞場，協助清運工作，清運被撲殺的2萬2000多隻雞隻，重量達60多公噸，迅速有效率執行清場作業。

廖培志指出，從去年底縣內陸續傳出禽流感疫情，今年1月6日開設「高病原性家禽流行性感冒緊急應變中心」，2月13日提升為一級開設，將相關局處納入應變中心共同協助禽流感防疫工作。

廖培志表示，到今天中午為止，雲林累計感染案例17場，撲殺逾15萬禽隻，近來H5N6亞型禽流感入侵，季節交替氣溫變化不定，全台養禽業風聲鶴唳。

雲林縣後備指揮部指揮官吳聲泰上校表示，國軍也加入禽流感防疫工作，在禽場通報確診後，協助雲林縣府儘速完成撲殺清場作業，以免病毒擴散，共同守護環境與人民健康安全。1060218

(中央社)