台達電攜手科博館 打造物理世界展區

台達電子文教基金會與國立自然科學博物館攜手打造「物理世界」展區，推出許多別出心裁的展品，讓觀眾從互動的闖關遊戲中，學習日常生活中經常發生的交直流電轉換知識。

科博館「物理展區」今天正式開幕，台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華、台達電子董事長海英俊，教育部終身教育司長黃月麗與國立自然科學博物館館長孫維新共同主持開幕典禮。

孫維新更在開幕式上以紅酒與酒杯現場示範，讓現場觀眾透過聆聽杯口磨擦的聲音，會隨著酒杯中紅酒位置的高低改變音調高低，直接親身體驗科普教育。

鄭崇華表示，台達電子文教基金會除長期關注氣候變遷與能源議題外，也積極投入教育推廣。物理的基本知識是科學各領域創新發展的重要基礎，很高興這個展區能以遊戲及互動的方式，與台達熟悉的電力電子及自動化領域能力相結合，推出精緻有趣的各項物理展演。

黃月麗表示，去年底公布2015年國際學生能力評量計畫PISA評量結果，台灣在「科學素養」項目中，從原本的第13名大幅提升至第4名，可見台灣的科學教育近幾年來在各界努力下漸有佳績，一直致力於自然科學教育推廣的科博館想必也啟發了眾多學子，讓科學教育發光發熱。

孫維新指出，全新開幕的「物理世界」展區，有難得一見的垂直蛇擺創造波動幻象、運用先進科技的台達機械手臂撥動28個音樂節拍器以展示同步共振現象，更有台達工程師創意發想設計的「電力小英雄」，讓觀眾從互動的闖關遊戲中，學習日常生活中經常發生的交直流電轉換知識。1060218

(中央社)