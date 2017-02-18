國軍演練小英撤離計畫 網：還沒台獨就想撤退？

國防部17日上午實施直升機試降任務，陸軍UH-60M黑鷹直升機飛行員與機組員完成直升機起降。（軍聞社）

為演練總統在危難時的撤離行動，國防部昨清晨演練「萬鈞計畫」，空軍海鷗直升機及陸軍黑鷹直升機，分別降落在國防部的博愛營區。對於這項演練計畫，兩岸網友都大開嘲諷還沒台獨就想撤退?還有人懷疑小英是否收到什麼情資，正在準備後路。

蔡政府上台後，兩岸關係急凍，大陸鷹派頻提出武統建議。國防部昨演練「萬鈞計畫」，演練總統在危難時的撤離行動。空軍海鷗直升機及陸軍黑鷹直升機，分別降落在國防部的博愛營區，模擬由黑鷹及海鷗直升機接送總統進行安全撤離；也是國防部遷址大直後，首度有直升機在國防部營區起降。

對於國防部演練「萬鈞計畫」，台灣臉書粉絲頁及大陸微博皆討論此事。臉書粉絲頁「雙重標準認證中心」表示「說想要台灣獨立？有人已經在演練軍事撤退囉！」，另一粉絲頁「中華民國反黑島屁童聯盟」則表示「這麼快!! 就在演練落跑計畫，689.2看到了沒? 先來走~~~」。

台灣網友也留言「戰前很會喊，戰時跑光光」、「這就是台獨真面目，他們不會為台灣而戰，只想撈完，捅出事後，馬上落跑」、「經濟起不起飛沒關係。直升機一定要能飛。」、「先是換車，再來演練撤離，是多怕被暗殺啦」、「逃跑時身旁應該帶的是6萬御廚……」、「惡人怕死，自古皆然。」、「練習溜之大吉！嗯！是該如此！但，怎不宣示我與民同在？！」、「有合理的懷疑，小英可能收到情資認為台灣有軍事政變的可能，正在準備後路。」、「台海戰爭開始，三軍統帥先逃，這仗能打嗎？」、「有0%支持統一的國軍以及100分的國防部長，何懼之有？」

大陸微博網友則留言「大陸沒了去臺灣 臺灣沒了你去哪？」、「真被中央政府採取斷然措施的時候，臺灣省是禁飛的，升空即擊落」、「逃跑計畫叫萬鈞計畫，這逃跑，強勢。」、「在電視上看到這個新聞我簡直要笑瘋」、「跑路坐直升機能跑掉嗎」、「有本事台獨一起跑」、「看來她自己潛意識裡知道自己的死期臨近了。不是島內政變，就是被斬首。」、「真的幹起來，用架直升機就想跑路？想太多了。」

(中時電子報)