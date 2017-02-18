中市票選新市旗 高中教師張文諺奪冠
自己的市旗自己選！台中市政府新聞局舉辦市旗徵選，邀請市民參與設計及票選市旗，兩階段票選超過4萬5000名市民參與，創下市府i-Voting平台啟用後新高，更是首次由市民親自票選市旗，結果由明台高中教師張文諺奪冠，後續將邀請專業設計團隊協助創作者討論調整，讓市旗作品更符合設計初衷及被廣為應用，展現最佳效果。
新聞局長卓冠廷17日下午前往明台高中，頒發第一名獎牌及8萬元獎金給張文諺。「創下i-Voting平台啟用以來參與人數新高！」此次市旗徵選活動，大膽結合網路科技，透過市府i-Voting平台舉辦票選，短短兩個月就有889件參賽作品，投稿相當踴躍。
網路上對市旗票選有許多聲音，過程中有鼓勵也有挑戰，市府秉持鼓勵市民參與公共事務精神，最終兩階段票選超過4萬5000名市民參與，創下i-Voting平台啟用以來新高紀錄。
卓冠廷指出，張老師任教於明台高中室內設計科，在明台高中服務已超過10年，過去獲獎無數，包含在衛生局食安標誌圖騰競賽經專家評選獲得第一名，相當傑出。此次在1月1日至14日市旗第一階段票選中獲得2,531票，以第6名進入第二階段；2月2日至8日第二階段票選則以2,961票榮獲冠軍。
卓冠廷表示，由於市旗徵選活動有時間限制，參賽者必須在很短時間內設計旗幟展現理念，後續將邀請專業設計團隊協助張老師討論調整，讓市旗作品更能符合設計初衷，包含標準色設定及後續應用，讓台中市旗成為全台最漂亮、最有設計感的市旗，甚至在即將到來的2018世界花博與2019東亞青奧廣為應用，讓世界看見台中。
張文諺曾獲得金彩3C-文創商品設計圖徵選比賽等獎項，也常指導學生參與各項比賽獲獎。他表示，自己非常喜歡台中，因此決定參與市旗徵選活動，很榮幸獲得第一，感謝市府邀請市民共同參與公共事務，「這是深具代表性創舉！」
他也說，台中是座深具文化歷史的城市，近幾年的市政建設更為環境帶來許多改變，因此他以「中」字結合城市建設，呈現台中的繁榮與文化底蘊。
新聞局表示，台中市原市旗從省轄市時期沿用至今，黃底紅字被網友評選為全台最醜，因此市府舉辦市旗徵件活動，邀請全民參與設計。第一階段初選3萬3,335人參與，一人最多可投10票，總票數高達11萬4616票。
第二階段決選1萬2,502人參與，每人1票，由張文諺以2961票奪冠，獲得8萬元獎金及獎牌；亞軍盧韋延1979票，獲得3萬元獎金及獎牌；季軍楊雅智1968票，獲得1萬元獎金及獎牌。
(中時)
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