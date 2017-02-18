震驚推特被川普兒子追蹤 《青蜂俠》男星：叫你爸辭職啦！

影星賽斯羅根的推特被小唐納川普(右)關注。(達志影像)

行事作風處處充滿爭議的美國新科總統川普(Donald Trump)，近來又因「進擊侵略型握手」而已發熱議，是說，他尤其不被好萊塢明星們的喜愛，眾人找到機會就會拿他諷刺、消遣，景況「熱烈」到被說是在霸凌川普，而因為老爸大出風頭，連帶孩子們也受到矚目，最近第一家庭的長子小唐納川普(Donald Trump Jr.)，就在推特關注了諧星賽斯羅根，讓賽斯備感意外，忍不住把握機會，要他勸老爸快辭職啦！

賽斯羅根趁機跟小唐納川普喊話，要他請川普總統快辭職。(翻攝自推特)

演出過《青蜂俠》、《惡鄰纏身》、《四十處男》的好萊塢諧星賽斯羅根，2天前發現自己擠入白宮社交圈，因為總統家長子小唐納川普關注了他的推特，讓賽斯立刻抓住機會，跟這個難得的新朋友喊話，po文標籤小唐納川普並寫下：「呦！小唐納川普！我注意到你追蹤了我的推特，拜託跟你老爸說一下，請他在毀滅這個星球之前辭職好否？謝啦老兄！」，訴求超直接！

而不僅如此，賽斯羅根還怕小唐納川普沒看見他的po文，竟直接烙私訊，這次更直接了，「如果你去跟你爸說：『呦！爸！你為什麼不停止這一切，當回電視上那個男人呢？』的話，那就真的超酷啦！」，另外加碼提醒他，別忘了找人去調查最近疑似因與俄國關係密切而辭職的國家安全顧問麥可弗林，直球般的幽默行徑博得眾人狂按讚，然後他還在持續「連繫」小唐納川普中！整個迷上了！

(中時電子報)