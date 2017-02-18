男子國道意圖輕生 警攔截救援

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44歲戴姓男子意圖輕生，所幸警方即時救援。(賴佑維翻攝)

44歲戴姓男子因職災造成右手臂斷損，疑似因此有厭世念頭。今天(18日)從新竹縣關西鎮乘客運至桃園市龍潭區大池散心。未料，途中竟走路由高速公路檢修梯上國道，打算輕生，所幸被警方發現，於國道3號南下69公里處將其攔下，並帶回分隊安置。

警方表示，將男子帶回分隊後，戴男不願提供個資，經由人臉辨識系統查出身分後，透過派出所通知家屬領回。

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(中時)