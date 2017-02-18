黃創夏：黨員不知死活 KMT怎能不走向自殺

黃創夏認為，國民黨的墮落，黨員也要負上不少責任。（中時資料照／劉宗龍攝）

國民黨主席之爭近來爆發了黑幫、酒店小姐集體入黨爭議，這在資深媒體人黃創夏看來，要比港星周星馳的電影還要無厘頭，猶如鬧劇一般，他更直言，國民黨會如此荒腔走板地走向自殺之路，其實是不知死活又鄉愿的上百萬名黨員所導致。

黃創夏今（18）日在《東網》的「批藍打綠」專欄指出，全台灣人民都知道藍營黨魁之爭近來的爭議是誰在搞鬼，國民黨員怎可能不知道？但他們早已失去創黨之初的勇氣和骨氣，不僅不敢跳出來斥責，甚至還昧於人情含淚投票，這種不知死活、缺乏公義良知的鄉愿心態，使得真正能讓國民黨煥然一新的力量，永遠無法出頭。

「這樣的國民黨，怎能不走向自殺呢？」黃創夏認為，藍營這些惡習若繼續拖下去，只會讓人民看笑話，並令蔡英文能放心地為所欲為，甚至是無所不為。

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