血汗車手詐80萬 佣金來不及拿就被逮
23歲大學生當詐騙集團車手，14日自費從桃園坐車到彰化取得80萬贓款，沒想到錢剛繳回，佣金還來不及拿，18日就被彰化警方逮到，不只高鐵、計程車等5000元交通費無處討，還得面對被害人損失80萬元的民事賠償。
彰化警分局調查，彰化張姓市民14日接獲詐騙集團來電稱兒子替人作保被當人質，要求80萬元現金才能獲釋，被害人一時驚恐信以為真，將大筆現金依指示丟在市區某指定路段電線桿旁，立刻被張姓男大生拿走，事後返家驚覺遭到詐騙，才自行至民生派出所報案。
警方透過路口監視器畫面鎖定取款的男子，18日持拘票和搜索票，北上桃園市至張姓學生家中逮人；張生供稱本月初才經由網友介紹被詐騙集團吸收當車手，約定詐得款項5%作為酬勞、採月結制，14日當天為了取款還自費花了5000元，沒想到還沒領到錢就被抓，相當懊悔。
警方表示，張生在偵訊被依詐欺罪移送彰化地檢署偵辦，不但拿不到酬勞、自費花費無處討，後續還要面對被害人損失80萬元的高額民事賠償，實在得不償失，呼籲年輕學子切勿因一時貪念，以身試法。
(中時)
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