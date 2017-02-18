立委、政院南服中心力爭 中央補助高雄9億治水經費
颱風梅姬去年9月在高雄山區肆虐24小時降雨突破800毫米以上，不間斷的強降雨造成旗山溪、美濃溪、典寶溪、土庫排水等水位暴漲，導致集水區域大面積淹水；中央、地方相當重視，高雄在地立委們及行政院南部服務中心攜手，向中央爭取到災害緊急工程經費9億元補助。
市長陳菊去年在梅姬颱風肆虐後，陪同總統蔡英文視察旗山、美濃、岡山等區災情，總統當下指示相關部會協助地方災害復建工作；高市府隨後研提梅姬颱風災害緊急工程計畫，這項計畫中共有46件治水工程、總工程經費達9億元，並向經濟部水利署、內政部營建署申請補助。
中央非常重視高市提出的治水工程計畫，邀集專家學者多次現勘及召開相關審查會議，並在立委劉世芳、邱議瑩、邱志偉及行政院南部服務中心執行長黃義佑積極協助爭取下，行政院今年2月批准全額補助。
高市水利局指出，該工程範圍含括楠梓、仁武、彌陀、美濃、岡山、阿蓮、旗山、鼓山、鹽埕、三民、苓雅…等多達19個行政區，工程內容有排水整治1090公尺、護岸新建及改善2690公尺、疏洪箱涵1550公尺、抽水機新設可增加18cms抽水量、11座原有抽水站機組功能提升及2474公尺雨水下水道工程，預期復建工程施做完成，將大幅減少高雄地區淹水面積。
(中時)
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