台灣現當代藝術特展揭幕 交流兩岸藝術品
台灣藝術公司為促進兩岸文化交流，增進大陸對台灣藝術認識，今（18）日舉辦「台灣之美：跨．境．遇─台灣現當代藝術特展」，邀請大陸最大藝術集團所屬嘉德藝術中心總裁寇勤，到高雄為畫展揭幕，並與藝術家進行論壇，了解台灣藝術，共同開發兩岸藝術品市場。
台灣藝術公司董事長林富男月前赴北京拜會勤，雙方都表示有很高合作意願，未來將相互提供企業資源，利用各自在藝術品市場的優勢，積極傳遞市場信息，提供文化藝術產業服務，合力探索兩岸藝術品業務合作的共贏模式，齊力開展藝術品交流及交易項目。
嘉德藝術中心總裁寇勤表示，嘉德文化集團在北京新建整合拍賣、展覽、倉儲、鑑定、修復、辦公及五星級酒店的藝術中心，將在今年年中開幕，在未來布局放眼國際，也將經由台灣藝術公司來關注推展台灣藝術，期待大陸可以逐步有系統的了解台灣藝術，進而愛上台灣藝術。
台北教育大學人文藝術學院院長郭博州指出，這次以「跨．境．遇」為題的展覽，是以80-90年代出國留學的海歸派藝術家為主，還須回國後繼續創作並在大專院校任教，作品有強烈個人特色，不畏事實名利，共物色了10名近代藝術菁英，如今投資台灣藝術品正是時候。
(中時)
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