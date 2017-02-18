聯想穩居巴西手機市場亞軍
儘管16日公佈的2016年第4季財報表現不如預期，稅後盈餘為9,843萬美元，年衰退67.23％，每股盈利0.9美分；營業收入為121.69億美元，年減5.76％。手機業務收入更是持續虧損，大減23％。
不過，這家中國最大個人電腦企業集團卻在巴西手機市場傳出好消息，手機在巴西市佔率增加0.8％，穩居穩居第2。
受到經濟不景氣影響，去年巴西智慧型手機共銷售4,349萬部手機，年減16％，但是聯想在當地的手機市占卻逆勢上漲，市占從2015年的19％上升至19.8％，僅次於三星。
新華社稱，因為經濟不景氣和貨幣貶值，去年手機銷售商為了維持利潤，多主打高利潤的高階手機，降低低階手機銷售，是導致整體手機銷售量下滑的主因。
在巴西市場三星仍然以38.2％的市占遠遠甩開其他競爭者。除了第2名的聯想之外，第三名的LG市佔率也超過10％，以10.4％位居第3。
(工商)
關鍵字：聯想
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