臺灣新聞漫畫聯展 見證評論漫畫蓬勃發展

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臺灣新聞漫畫聯合特展在國立國父紀念館展出。（趙雙傑攝）

中華漫畫家協會今日在國立國父紀念館展出「臺灣新聞漫畫聯合特展」，此次展出特邀集國內各大報社、雜誌當代漫畫專欄作家數十人聯合展出，讓大家可以了解台灣新聞評論漫畫的蓬勃發展，現場吸引許多民眾前來觀賞。

(中時)