醫療奉獻獎陳寶琛老醫師辭世，享壽95歲

竹山鎮陳寶琛（左）老醫師，畢生行醫濟世，曾獲醫療奉獻獎。（竹山秀傳醫院提供）

陳寶琛醫師創立的陳婦產科外科醫院。（竹山秀傳醫院提供）

秀傳醫療體系總裁黃明和（中）慰問家屬，肯定陳寶琛醫師的貢獻。（竹山秀傳醫院提供）

南投竹山鎮陳寶琛老醫師，畢生懸壺濟世，曾獲全國資深優良醫師獎，及醫療奉獻獎，11日辭世，享年95歲；家屬將於21日上午8時30分，在竹山路187號老診所前，舉辦告別式。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，陳寶琛醫師畢生投入偏鄉醫療服務，照顧鄉親健康；竹山秀傳醫院設立後，更到竹秀為鄉親看診服務，連太太擔任醫院顧問團團長，夫妻攜手照顧鄉親健康。

陳寶琛出身竹山世家，父親從事教職，因為母親對他行醫濟世的期待，由兄長安排，從基隆上船，經過4天3夜遠渡到東北大連，再轉乘10多小時火車到長春，並且順利考取新京醫科大學醫學部，當時的醫學生中，他和另一位來自花蓮的同學是僅有的台灣籍學生。

二戰結束後，陳寶琛返台行醫，足跡遍及澎湖、宜蘭等地，最後回到鹿谷及家鄉竹山鎮開業，曾任竹山鎮衛生所主任，展開長達半世紀的竹山醫療歲月，直到86歲才退休。

1959年，陳寶琛繼續習得最新婦產科技術後，自行開業成立「陳婦產科、外科診所」，成為當地唯一的婦產科醫師。

早年孕婦生產，多數找助產士、產婆到家接生，但碰到難產，就非得陳寶琛出馬不可，當年交通不便，出診全靠兩條腿徒步、無論跋山涉水或流籠渡河，陳寶琛不以為苦，曾經為了杉林溪1名伐木工人的太太難產，他穿著厚重的冬衣出門，隨產婦家屬走了24小時才抵達，為產婦接生讓母子均安。

陳婦產科外科診所是當年竹山最大、最新的醫院，擁有10張住院病床；曾有產婦擔心付不出醫藥費，半夜抱著新生兒溜出院，還有丈夫揹著剛開完刀的妻子連夜逃出；陳寶琛不生氣，反而擔心母嬰安危，並且強調錢不是問題，一定要休養到痊癒才出院。

陳寶琛夫人陳羅素真說，對於經濟困難、無法償還醫藥費的民眾，陳寶琛到了年底，就將帳冊一筆勾銷，至今仍讓老一輩的鄉親感念在心。

陳寶琛接生過的嬰兒難以數計，其中，包括著名的新聞主播蘇逸洪，當時，蘇逸洪出生時竟然不哭，陳寶琛情急之下拍打他的屁股，才終於哭出聲！

秀傳醫療體系總裁黃明和說，陳寶琛醫師一輩子視病猶親的付出奉獻，就是台灣醫療界最珍貴的核心價值，更是年輕一代醫療從業人員，所應效法的典範！

(中時)