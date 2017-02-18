北市建置智慧支付平台 民眾省手續費

我要評比

台北市資訊局今天宣布與8家業者合作，把路邊停車費、自來水費、聯合醫院醫療費用，整合在市府建置智慧支付平台「pay.taipei」，預定3月底上線，民眾未來從平台繳錢就可省手續費。

為整合繳納公共費用，資訊局與交通局停車管理處、自來水事業處、台北市立聯合醫院跨局處合作，建置智慧支付平台，去年也完成支付業者招商說明會。

資訊局說，最後由「橘子支GAMA PAY、街口支付、愛貝錢包、Pi行動錢包、歐付寶、ezPay台灣支付、台新銀行及玉山銀行」8家支付業者出線。

資訊局也建置智慧支付平台「pay.taipei」，並由藍新科技得標且已開發完成，預定3月底上線，民眾就可即時繳交停車費、水費及醫療費。

局長李維斌表示，與8家支付業者合作「台北市政府公共費用導入智慧支付」，就是希望推動北市智慧支付平台。

他解釋，此平台會和台灣票據交換所合作，擴大民眾繳費項目，像是第四台收視費、保險費、電信費等，均可透過台北卡驗證，智慧支付平台「pay.taipei」繳納。

李維斌說，設置的智慧支付平台將是全國唯一、最多支付業者參與，府內局處也不需耗費資源開發相同支付系統。

他舉例，民眾到超商繳停車費，需要給超商新台幣4元的手續費，智慧支付平台上線後，手續費只有0.04元，會比較便宜，且透過和票交所合作，只要是台北市民，都可透過平台繳納所有帳單，像電費、手機費或卡費甚至學雜費，平台預定3月底上線。

李維斌說，市府每年給代收業者的手續費高達1.37億，其中停車費、水費及醫療費用的手續費涵蓋其中的97.3%，未來平台上線後，手續費會比較低，且民眾對平台使用率越高，就能節省更多費用。1060218

(中央社)