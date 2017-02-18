石頭宣導反家暴 重建幸福家園

打破石頭硬梆梆的印象，基隆市警局婦幼警察隊利用隨處可見的小石頭，排出反家庭暴力的宣導畫，透過石頭簡易的排列，訴說家庭暴力的故事。

婦幼警察隊長邱炎輝說，他在臉書（Facebook）上看到藝術家以石頭代替畫筆，呈現出人生的各種歷程，便想到現在警察局的反家庭暴力宣導多是文字與圖片，無法讓人印象深刻，因此借用石頭畫的點子，將不起眼的石頭化身反家庭暴力宣導的尖兵。

透過簡單的排列，樸實的石頭成為故事中的小美與阿明，彼此相知相守，共建家庭，因為一次的車禍意外讓原本幸福的家庭破碎，失業又受傷的阿明，只能待在家裡喝酒麻醉自己，小美母子成為家庭暴力的受害者。

幸好小美勇敢向外求援，撥打「報案專線110」及「保護專線113」向公部門尋求協助，再次重建起小美與阿明幸福的家。

警方表示，家庭暴力常因被害人隱忍而無法即時發現，婦幼警察隊藉由石頭向家暴被害人宣導，幸福可以重建、家庭可以修復，只要勇敢踏出求援的第一步，家庭的幸福就如同石頭一般堅固。1060218

(中央社)