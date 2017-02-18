小牢房待一夜 李在鎔戴手銬接受偵訊

南韓三星集團少主李在鎔在拘留中心小牢房待上一晚後，今天戴著手銬並綁上白繩接受當局訊問。

李在鎔因涉及貪污醜聞，昨天被逮捕。這項醜聞案已經導致總統朴槿惠被彈劾。

今年48歲的李在鎔身價達到62億美元，他領導科技業巨擘三星集團。三星是世界最大的智慧型手機、平面電視和記憶體晶片製造商。

路透社報導，李在鎔在當地時間今天下午2時20分（台灣時間今天下午1時20分）左右抵達獨立檢察組辦公室，他把鬍子刮乾淨，面無表情。他穿深色西裝與白襯衫，未繫領帶，在相關人員戒護下，乘坐法務部廂形車抵達。

南韓指控李在鎔行賄總統朴槿惠的閨蜜崔順實，以獲取政府有關他承繼三星領導人的優惠。獨檢組說，將以包括賄賂、挪用公款、隱匿海外資產和偽證等罪名起訴他。（譯者：中央社簡長盛）1060218

(中央社)