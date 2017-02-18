鄭秀文劇中借精懷孕 張孝全共舞露真情
香港藝人鄭秀文在電影「合約男女」向演員張孝全借精生子，兩人最難忘草地共舞戲，鄭秀文說，那場戲是她得知懷孕，沒太多對白；張孝全笑認拍攝時情感自然流露。
「合約男女」遠赴法國實景拍攝，劇情講述鄭秀文飾演對愛情絕望的霸氣女總裁，決定借精生子，經嚴格篩選挑中飾演快遞員的張孝全，聘任他當貼身助理兼司機，兩人簽下「精主合約」。
鄭秀文特地訪台，15、16日與張孝全合體宣傳新片，談起印象最深刻的戲，鄭秀文和張孝全異口同聲說是在星空下草地共舞，那場戲是鄭秀文得知懷孕，與張孝全在草地派對浪漫跳舞，從肢體語言就可感受到濃濃愛意。
片中大談姊弟戀，鄭秀文坦言現實生活沒談過，刻板印象認為男生會有幼稚問題，但張孝全比她想像成熟很多，且身旁朋友有相差20歲姊弟戀，過得挺幸福，也有孩子。
張孝全剛出道拍過鄭秀文MV，但當時沒機會同框入鏡，首次與鄭秀文合作拍片，張孝全直呼和鄭秀文拍戲很過癮，拍完都會期待下一場。鄭秀文感受到張孝全是慢熟型，一開始話很少，但很快就找到兩人默契。
鄭秀文飾演霸氣女總裁，發現張孝全襯衫衣領線頭露出來，立刻就拿剪刀走過去剪掉；不過，張孝全坦言個性大男人，無法接受強勢的另一半，且不喜歡被倒追。
電影不是鄭秀文國語原音配音，讓她直呼可惜，「可是我也沒有這個能力，沒辦法」，只能努力克服，希望下次如果她對說國語有信心，就可用原音配；張孝全誇鄭秀文現場說得不錯，鄭秀文自招講到很憋扭。1060218
(中央社)
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