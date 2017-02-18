超極速快感 高雄大遠百小小賽車手趣味挑戰賽
年後各百貨公司紛紛舉辦換季折扣，高雄大遠百即日起推出「換季出清‧最後折扣」，服飾部門當日單筆消費滿3500元送250元抵用券，再加上銀行情義相挺推出滿額再送商品券，讓換季搶購買氣升溫。今（18）日週末特別與BK兒童電動車精品名店合作舉辦「超極速快感-小小賽車手趣味挑戰賽」更是未演先轟動，吸引許多小小選手報名參加，角逐冠軍寶座，不受控的的賽車手，屢屢凸搥的糗狀，讓歡樂氣氛high到最高點。
高雄大遠百本週六與下週六連續2週，舉辦別開生面的「超極速快感-小小賽車手趣味挑戰賽」，吸引許多4-9歲小朋友報名參加，小選手一身勁裝現身，尤如專業賽車手，但是一看到繽紛多彩的「小賽車」馬上失控露出兒童本性，所有興奮全顯現出來，雀躍不己。
參賽的家長表示，小賽車活動能讓小朋友從親身操控中體驗速度的快感與刺激，也會增加對空間的認知與感受，更能從競技中學習比賽的規範與優勝的榮譽感；下週六的「超極速快感-小小賽車手趣味挑戰賽」尚有名額，若有興趣的民眾一定要把握機會，趕快報名參加。
除了賽車挑戰賽外，高雄大遠百每周末均安排了許多精彩活動，能促進親子互動的DIY、啟發創意的桌遊活動也大受好評，2/28汽車相框筆筒DIY、3/4疊疊樂大挑戰、3/5金字塔撲克牌等互動活動。
(中時)
關鍵字：高雄大遠百、小小賽車手趣味挑戰賽
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