張花冠抱病力拚南部三巨頭 奪2018台灣燈會主辦權

竹崎鄉公所舉行天穿日活動，縣長張花冠（中）、竹崎鄉代理鄉長郭良江（左）、竹崎農會總幹事林孟怡正在炒著美味的客家粄條給與會活動人員享用 （余信賢攝）

農曆正月二十是「天穿日」，是客家特有的民俗節日，也是政府訂頒之「全國客家日」。依習俗這一天必需休息，客家話有句俗諺說「有做嘸做，聊到天穿過」，意思就是過了天穿日才要開始農忙下田。嘉義縣長張花冠在活動致詞中談到自己在去年底抱病坐著輪椅北上與屏東縣競爭爭取2018台灣燈會主辦權。

竹崎鄉內有不少的客家族群聚落，具有客家文化、景觀。為了推廣、分享客家文化，鄉公所第一次舉辦客家日活動，突顯在地客家特色以「健行、體驗客家闖關遊戲、客家美食、客家音樂響宴等」系列活動單元，分別假紫雲童玩館聯結竹崎親水公園二大地點，以「樂活健行客庄趣」活動主題，以在地客庄百年文化信仰遶境路線進行樂活健行客庄巡禮，沿途導覽民眾欣賞客庄之美，並於各據點解說客庄文化特色，有土角厝、古亭畚、客家文化菸樓等，讓參與民眾可了解在地的客庄文化，欣賞竹崎鄉客庄之美，也蓄積了滿滿的活力。

縣長張花冠一上台致詞就使用國、台、客3種語言介紹自己是靚妹縣長，竹崎是自己的故鄉，我要跟小英總統說，山區需要亮點不要只重視平原，竹崎需要用親水公園為中心來擴大觀光，這些計畫將在兩個月內送出，希望明年就可以進行，趁著竹崎人在當縣長的時候快將逐期建設更好。也提到當年在台灣涼椅公司的時候，公司裡的員工大部分都是以客家人為主，因此見到客家人相當節儉的態度。

縣長還提到2018台灣燈會的主辦權再度回到了嘉義縣，自己就像女媧一樣認真打拚，撞得鼻青臉腫。屏東縣地靈人傑，出了一位女總統、立法院長，跟嘉義縣相爭辦理台灣燈會，嘉義縣的條件比屏東好太多了（場地大、交通方便），但是政治力就差太多了，屏東有總統院長賴清德、陳菊在相挺，去年自己生病還坐著輪椅進入會議場地，一直為燈會努力到昨天終於有所成果。雖然自己是民進黨，不給嘉義縣辦理燈會，我也要造反。

(中時)