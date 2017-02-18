加強聯繫 田協首創運動員委員會

田徑協會秘書長王景成（右）為推展田徑運動不遺餘力。圖為王景成擔任去年亞沙運團長，接過中華奧會主席林鴻道授旗。（資料照，黃邱倫攝）

中華民國田徑協會昨召開理監事會議，轄下確定增加教練委員會與運動員委員會，這是台灣各單項協會首例，田徑協會秘書長王景成表示，根據體育署規定，田協率先成立運動員委員會，讓田徑運動員有更多管道向協會提出建議，「多方督促是好事！」王景成特別強調。

田協成立教練以及運動員委員會，教練委員會召集人由秘書長王景成擔任，副召集人則是前國家隊教練江文俊，本委員會任務包括制定與辦理教練講習與考核等制度，希望藉此厚植教練實力，為作育英才做出更多貢獻。

備受矚目的運動員委員會，資格有明確規定，選手必須年滿20歲，並參加過各國際綜合性賽會，例如奧運、亞運，無論是現役或退役選手皆可擔任。召集人由國內跳遠、三級跳遠全國紀錄保持人乃慧芳擔任，「鉛球王子」張銘煌、倫敦奧運國手張嘉哲等人皆入列。

王景成表示，尊重體育署相關規定，田協應是國內最早成立運動員委員會的單項協會，而運動員委員會針對委員資格有限制，選手必須符合資格才可獲選，未來若有國手選拔等相關問題，皆可透過運動員委員會向協會發聲，增加更多溝通機會，他並強調，田協希望各方提出意見，接受多方督促，持續為推動台灣田徑運動努力。

(中時電子報)