考察歐洲最大影城，中市洽商跨國合作

台中市新聞局長卓冠廷參訪巴貝爾斯堡影城內部工作坊。（圖／台中市府提供）

台中市府新聞局長卓冠廷與巴貝爾斯堡影城首席營運長暨製作人Christoph Fisser，就影視發展充分交換意見。（圖／台中市府提供）

巴貝爾斯堡影城首席營運長暨製作人Christoph Fisser分享影視經驗。（圖／台中市府提供）

上周德國正舉辦一年一度的盛事「柏林影展」，台中市政府新聞局卓冠廷局長率團前往考察歐洲影視產業發展趨勢，並造訪全歐洲規模最大、歷史最悠久、使用率高居全球前茅的巴貝爾斯堡影城（Studio Babelsberg）和媒體創新中心，拜會影城首席營運長暨製作人Christoph Fisser，雙方就影視發展充分交換意見，更建立聯繫窗口，盼未來進一步洽商各項合作計畫。

新聞局為考察德國影視產業發展，於2月9日深夜出發前往德國柏林考察，卓冠廷率財團法人台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳等一行5人，考察了包含巴比倫電影藝術之家、德國電影電視博物館、德國柏林歐洲電影市場展、德國電影電視學院、巴貝爾斯堡影城和媒體創新中心、柏林圍牆紀念館、史塔西博物館、柏林霍恩豪森紀念館等地。

新聞局表示，這次考察成果及收穫豐碩，感謝台灣駐德代表處謝志偉大使及我國駐外人員的鼎力協助，行程順利圓滿；德國在影視工業的成熟發展、和政府及民意代表的支持，令人感到佩服，盼能將相關影視設施規劃和營運經驗帶回台中，持續與參訪單位保持密切聯繫，以增加未來跨國合作之機會。

卓冠廷在參訪柏林市內重要影視場館後，對於德國政府及民意代表給予影視產業發展的全面支持並維持其獨立性印象深刻，而幾乎所有參訪的影視場館，皆獲得柏林市政府或州政府，甚至聯邦政府的資金挹注，顯示影視和內容產業的發展，在德國受到高度重視，也因為穩定的財源，提供影視機構更大的發揮彈性和空間。

其中，「巴比倫電影藝術之家」靈活、多元的經營方式及理念，將作為辦理台中中區藝術電影沙龍之參考；而位於「Sony Center」的德國電影電視博物館和電影電視學院，其展覽、電影歷史的論述方式和影視專業教育的養成，將作為未來水湳「中台灣電影中心」和本市影視教育推廣的參考依據。

此外，巴貝爾斯堡影城為全歐洲最具規模且歷史最悠久的專業片場，不僅作為霧峰影視基地建設之參考，更初步建立未來洽談進一步合作及投資的雙方窗口，對方也對於台中的環境、及從有法制穩健基礎的台灣延伸其跨足亞洲的影視製作市場甚感興趣。巴貝爾斯堡媒體創新中心在新媒體創投和教育上的彈性和積極作為，更能成為影視發展基金會未來辦理影視投資及人才培育的學習對象。

新聞局指出，此行考察團也兼程參訪德國中央及地方政府轉型正義相關機構及紀念單位，其導覽影片及紀錄片等影視相關作品，以及博物館策展、佈展等場館安排，和議題表述之多媒體呈現方式，將可做為台灣推動轉型正義、及地方政府積極作為和媒體影視素材之參考；另外，參訪位於柏林之德國聯邦議會之國會大廈，了解該國國會遷建工程，亦將可作為本市爭取「立院遷建台中」之重要學習對象。

德國柏林在影視產業的發展和轉型正義等相關議題，已相當成熟並已有多年的發展歷史，台中市政府新聞局透過此次考察，不但增進兩市間產業及相關議題的交流，亦對於未來城市的發展具有重要參考和學習價值。

(中時)