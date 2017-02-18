杜絕人頭黨員 洪秀柱：可學民進黨2年條款
國民黨主席選舉，人頭黨員問題怎麼解決？國民黨主席洪秀柱18日下午接受前總統府副秘書長羅智強臉書專頁「台北直播」訪問時提到，本屆選舉先會以三階段把關的方式，讓人頭黨員與「一人數投」情況降到最低，未來考慮在全代會上提案，可學習民進黨，新進黨員2年後才有投票權，「到時候也不知道是誰要選」。
洪秀柱表示，人頭黨員的問題，民進黨也被困擾很久，這次國民黨主席選舉激烈，大家都抱著承擔的心情出來，支持者可能很急、到處找人入黨，但如果找人來，幫他交黨費，通訊地址由都留同一個地方，當事人也沒拿到黨證、投票通知，最後被拿去「一人數投」，這就叫人頭黨員。
洪表示，針對人頭黨員，目前採取三階段把關：第一，地方黨部若發現，一個人替好多人付黨費，行跡可疑者，就專案審查，打電話給當事人，若不知道自己入黨、也不知道自己交黨費就剔除；地方黨部送件到黨中央時，若黨中央覺得有可疑之處，也會送回去給地方黨部再請他們複查。第二，投票時為預防「一人數投」，若黨證沒有照片，就要再出示身份證或健保卡；第三、投票過程不排除全程錄影。
洪秀柱表示，像連署問題，能在今年8月全代會時一起討論。她說很擔心五、六個候選人連署出來的數目，比黨員數還多，因為有的人怕會得罪人，就「一人數連」，重覆連署，有的人抄了一堆名冊，結果進到電腦重覆的就剔除，「本來幫我連署的人，因為你是抄（名冊）的，結果被剔除掉」。
因此，本來希望在本屆希望看能不能技術性放寬審查，又有候選人陣營反對，說要嚴格審查，「可能是看能不能刷掉一兩個人」，在沒有統一意見下，就全部輸入電腦，一翻兩瞪眼。
(旺報)
關鍵字：人頭黨員
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