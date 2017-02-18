王毅暗批美：大國不能獨善其身甚至對抗

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中國大陸外交部長王毅歐洲時間17日在德國慕尼黑暗批美國說，大國交惡，世界就會衝突動亂。大國應「為世界各國遮風擋雨，而不能各自為政，獨善其身，甚至相互對抗」。

王毅日前前往德國，參加在波昂舉行的20國集團（G20）外長會議。當地時間17日轉往慕尼黑，參加第53屆慕尼黑安全會議，並在發表主旨演講時作上述表示。

王毅說，「國家不分大小，當然是一律平等」。同時，大國擁有更多的資源，具備更強的能力，「有責任也有義務為維護國際和平與安全發揮更大作用，為人類發展與進步作出更多貢獻」。

他表示，無論在哪個時代，大國和睦，世界就能和平穩定；大國交惡，世界就會衝突動亂。面對當今各種全球性挑戰，大國應當以人類和平發展的大局為重，攜手合作，同舟共濟，「為世界各國遮風擋雨，而不能各自為政，獨善其身，甚至相互對抗」。

王毅宣稱，「中國歷來是一個『負責任的大國』」。願與世界其他各國「和平共處，真誠合作」。1060218

(中央社)