印尼女涉金正男案 副總統：她被騙了

印尼女子席蒂艾沙涉嫌在馬來西亞參與暗殺北韓領導人金正恩兄長金正男的行動。印尼副總統尤素夫．卡拉表示，席蒂艾沙被欺騙了，以為自己只是參與實境秀。

印尼外交部證實，1名在馬來西亞被捕、與北韓領導人金正恩兄長金正男遭暗殺有關的女子是印尼人，她是25歲的印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah），來自雅加達近郊的萬丹省（Banten）西冷縣（Serang）。

印尼警察總長狄托（Tito Karnavian）表示，席蒂艾沙被計誘，以為她只是參與一個電視節目的惡作劇橋段，類似以隱藏式攝影機記錄惡整人的節目。

狄托說，席蒂艾沙只是被利用，她不知道這是一場暗殺行動。

印尼副總統尤素夫．卡拉（Jusuf Kalla）表示，席蒂艾沙被騙了，她以為自己是在玩遊戲，參與一場使用隱藏式或搖控攝影機拍攝的實境秀。

尤素夫．卡拉認為，如果席蒂艾沙真的是特務，她不會輕易被找到，應會找地方躲起來。1060218

(中央社)