清大創業日 唐鳳化身機器人談創新創業

行政院政務委員唐鳳，今天化身為機器人，出席國立清華大學「清華創業日」活動中與青年學生對談，他鼓勵學子，創新創業別怕失敗，從中取得經驗，造就最終的成功。

邁入第四屆的「清華創業日」活動，鼓勵學生組團創業，今年邀請唐鳳遠距操控清大學生打造的導覽機器人「阿楞」，即時影像出現在機器人身上的螢幕，與現場400多位學生對談，學生也可透過手機與其線上互動，向唐鳳提問。

唐鳳除發表演講，也回答現場學生提出的問題，包括「創業失敗揹了一身債怎麼辦？」、「參加創業活動有幫助嗎？」、「對台灣在家教育的看法？」、「台灣政治還有救嗎？」及「你喜歡清華嗎？」現場笑聲不斷。

唐鳳說，如果在美國矽谷告訴投資者你創業失敗過30次，並不會影響融資，但在台灣只要失敗過3次就會覺得很丟臉，這是文化的差異，鼓勵學子「年輕人創業不要害怕失敗」。

唐鳳認為，創業應不侷限於「商業」，也不只是追求個人的前途與收入，許多年輕人懷著解決社會問題的熱情與理念，投身社會企業，已將創業往上提升為創造「志業」。

清大校長賀陳弘致詞時指出，許多清大學生舉起了創業的旗子，參加創業日活動的隊伍一年比一年多，深覺創新創業絕對是不可擋的趨勢。他也以「科技始終來自人性，最終也要回到人與社會」，勉勵清大人用科技創造更大的價值，貢獻社會。

清大表示，「阿楞」是動機系師生利用瓦楞紙等各種廢棄二手材料，製作出的導覽型機器人，為了「清華創業日」活動，為「阿楞」增加了視訊功能，唐鳳是第一位利用它來視訊互動的貴賓，在答問之後，還操控機器人向全場師生揮手答謝。

清大指出，今年「清華創業日」的創業競賽分成「創新競賽組」及「創業競賽組」，計有28組團隊報名，將選出12隊進入決賽，首獎團隊將可獲得獎金補助至以色列參加創業實習。1060218

(中央社)