張凱貞2連勝 挺進杜拜會內賽

張凱貞挺進杜拜女網賽單打會內。（本報資料照片／台灣公開賽提供）

「網球精靈」張凱貞18日在杜拜女網單打會外賽再傳捷報，力戰75分鐘後以6比2、6比4擊退世界排名100的美國女將波絲蘭（Julia Boserup），也以2連勝晉級會內賽。

這是張凱貞繼年初的深圳女網賽後，再次通過會外賽考驗，她在澳網、台灣公開賽均於會外賽飲恨。

張凱貞這次在杜拜會外賽首輪輕取世界排名419的阿曼對手，次輪碰上波絲蘭算是硬仗。結果張凱貞雖被對手破掉3個發球局，但她近來破發功力一流，全場也攻破波絲蘭6個發球局，加上愛司以6比1占優，順利拿下會內賽門票。

(中時電子報)