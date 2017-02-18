北港燈會確定延長 喜迎媽祖聖誕

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台灣燈會在雲林吸引參觀人潮，展長聲音連連，北港鎮長張勝智今天表示，北港燈區燈組全部典藏，展期延長至4月19日（農曆3月23日媽祖聖誕），歡迎來北港朝聖賞燈。

台灣燈會在雲林將於明天閉幕，各界佳評與延長燈期呼聲連連，縣府已表明因為契約限制及管理人力，虎尾主燈區不可能延長，北港燈組典藏後可望延長。

雲林縣府下午在虎尾主燈區，舉辦燈組典藏會議，各方申請單位與會，北港鎮長張勝智親自參加，鎮公所及民間合作，爭取獲得北港燈區燈組全部典藏，確定北港燈會展延。

張勝智說，觀光大橋、水道頭及巷弄3個燈區燈組，全數典藏展燈至農曆3月23日媽祖聖誕日、亦即國曆4月19日，與民眾共同歡度北港朝天宮每年盛大迎媽祖的香盛期，並可觀賞獨具特色的北港花燈。

北港朝天宮在1965年舉辦第一屆元宵花燈展覽，至今超過半個世紀，堪稱國內元宵花燈的濫觴，今年台灣燈會三大主軸之一燈會原鄉即指北港。

北港朝天宮的建築照明新作，夜晚從四方投射的光束，襯托320多年的國定古蹟就是最大燈座，成為台灣燈會首創。

北港觀光大橋燈區有百鳥朝鳳、巷弄燈區有傳統花燈與藝閣、水道頭燈區有「魚躍龍門」和「媽祖巒轎、虎爺吃炮、神童點炮、報馬仔、煎盤粿、麵線糊」等迎媽祖、古早味小吃的特色燈組。1060218

(中央社)