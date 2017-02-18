SBL》扯鈴球王再現 王男桂改當體育組長

昔日的扯鈴球王王男桂(左二)，如今已變學校體育組長了。(黃及人攝)

還記得第10季明星賽奪下三分球大賽冠軍，且在場上表演扯鈴的「扯鈴球王」王男桂嗎？阿桂18日帶領自己任教的中道中學外語部學生到場觀摩，因為昔日三分球火力犀利的他，如今已經改當體育組長了！

自從2014年宣告退役後，王男桂就前往位於宜蘭的中道中學外語部教書，且幫忙帶領高中乙級球隊，阿桂相當感激自己碰上3名貴人，「2個是把我介紹過去的楊志豪教練與非要行銷老闆林勇村，另一個就是學校執行長吳美霖。」

王男桂表示，能在這間學校擔任體育組長，主要是因吳執行長對運動相當支持，每月都聘請包含體適能、足球、羽球、瑜珈、有氧、扯鈴等專業教練，個別請來老師教課，「扯鈴當然不是我教，我還是教籃球，有更專業的在。」

「能到這間學校教課，我自認相當值得，因為我可以為學生做更多有意義的事情，加上擁有一位敢為體育付出貢獻的執行長，我真的很幸運。」阿桂說。

王男桂的學生蔡銘川(右)、吳孟寰都一致認為，阿桂老師是面惡心善的人。(黃及人攝)

18日王男桂的學生們除了觀看比賽，更進到球員休息室觀摩，感受不同於場上的氣氛與球隊管理方式，阿桂學生之一的蔡銘川說：「這是很好經驗，可以了解球隊經營，而且不是因為阿桂老師，我們現在可能還只是籃球社團。」

蔡銘川表示，自從阿桂老師來到學校後，才把籃球社團整合成球隊，更領軍去打高中乙級賽事，在他心目中，阿桂老師是個面惡心善的人，「儘管他練球時相當嚴格，私底下卻經常跟我們嘻鬧。」

另1位阿桂的學生吳孟寰表示，來看SBL可以了解不同層級球隊差異，也看到球員與教練之間互動，至於阿桂老師的印象，吳孟寰說：「一開始以為阿桂老師很凶，等到真正相處，才知道他是很好的老師，也教我們很多東西。」

昔日的宜中三劍客，如今都已找到各自的人生舞台繼續奮戰當中，除了王男桂當體育組長，「安古」高天麟也在南澳高中當專任教練，林志隆則是台北市3間咖啡店老闆，從球星轉換身分的路上，走得還算順暢。

(中時電子報)