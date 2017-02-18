副主席跑光hold不「柱」？洪秀柱：想參選承擔是好事

國民黨主席洪秀柱接任黨主席後，遭質疑是否讓黨走向「小黨化」、「泡沫化」？洪秀柱18日下午接受前總統府副秘書長羅智強訪問時表示，她接任黨主席後黨員愈來愈多，人沒有變少，都很熱情來參與，重要的是黨要給社會正面願景，「中國國民黨怎麼可能泡沫化呢？不可能的事情！」

羅智強在臉書專頁「台北直播」節目訪問洪秀柱，有網友提問，5個黨副主席有3個投身黨主席選戰，是否代表她的領導出了問題，洪笑答：「沒有那麼嚴重啦！這代表我們的副主席每個都很優秀，每個人都願意承擔，有好手來競爭，總比當時她出來選總統時，沒人出來來得好。」

她讚美各候選人都受到黨國栽培，也都在各領域有優秀表現，都出來競選，提供給黨員多元選擇，「要用正向的方式去看，不是誰在反誰、不服氣誰。」

她也提倡選舉要實踐「三好運動」，做好事、說好話、存好心，有君子之爭的風範，論述不揭短，她也呼籲支持者不要太瘋狂，講話很酸、罵來罵去都不好。

有網友也提問，國民黨員結構以黃復興為主，是否與社會民意脫節？洪秀柱表示，黃復興早就不像傳統大家想像的「老藍男」，像中常委楊瓊瓔、呂謦煒、江碩平都是本省籍，只是它向來架構嚴謹，家戶訪問做得很好，這點需要一般的地方黨部來學習。

她提到，為了落實黃復興和一般黨部票票等值，「拆除竹籬笆」，因為20多年來，黃復興獨立選黨代表，只有100多個左右，一個黨代表要五、六百張票才選得上，地方黨部有時同額競選，百來票就當選，才會提出併選的主張，沒想到引發反彈聲浪，決定2021年才實施。

她認為，重點不是黃復興，而是我們有沒有認真耕耘基層，「如果地方黨部服務都能像黃復興，那就是國民黨再起的希望，是值得學習的，而不是你做的好，我就排斥你、戴你帽子。」

(旺報)