鄭凱文先發2局飆3K 中信2比4敗給警察廳

中信兄弟先發投手鄭凱文，今在熱身賽面對警察廳，先發主投2局無失分。（中時資料照 范揚光攝）

中信兄弟今與韓職二軍警察廳進行熱身賽，前7局雙方呈現投手戰，中信靠著適時安打僅以1分領先，不料第8局中信投手歐耀宗上場遇到亂流，被接連擊出3支安打失掉4分，終場中信以2比4敗下陣來。

此役中信前7局投手群表現完美，先發投手鄭凱文主投２局，沒被擊出任何安打，接替的鄭錡鴻與林煜清各投兩局，加上官大元中繼一局，合力飆出8次三振，僅被警察廳擊出3支安打，展現壓制力，加上2局上陳皓然的適時安打，前7局中信取得1比0領先。

可惜8局下半歐耀宗上場中繼，被連續擊出三支安打，加上一次保送，讓警察廳攻下4分逆轉戰局，教練團隨即更換洪宸宇上場救火才解決危機；9局上中信雖然靠著三支安打串聯追回1分，但還是無力回天，終場就以2比4敗給警察廳。

(中時電子報)