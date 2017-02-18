中國美院金門交流 劉建國教授也來了
大陸杭州中國美術學院師生一行15人昨「小三通」到金門，與當地書法學會進行交流參訪，特地安排在全台唯一「官窯」金門陶瓷廠即席創作，多數作品並提供廠方永久典藏，寫下兩岸藝文觀摩，千里一線牽的新頁。
成立於1928年的杭州中國美術學院是大陸地區學科最完備，規模、設備也都最為齊整的國立綜合美術學院，現有學生7300餘人，各項領域綜合表現廣獲國內外佳評。
該校高研班師生一行15人在教授劉建國的帶領下，應金門縣書法學會之邀「小三通」跨海交流，首日即安排赴金門陶瓷廠即席創作，每人各創作3件作品，其中各2件贈送廠方保存，由廠長陳大鵬代表接受。
以花鳥、書法和山水畫技藝享譽對岸的劉建國教授也現場揮毫示範，展現純熟、洗練的高境界書畫技巧。目前也在中國美院學習的楊誠國、吳宗陵、徐心富和黃瑞珠等金門籍學生也同場創作，在全台唯一的「官窯」留下別具意義的歷史紀錄。
劉建國等人也致贈書畫給金門副縣長吳成典、金酒公司收藏，在為期3天的行程中，他們將走訪海印寺、823紀念館等大、小金門景點，並拍攝照片作為「金門行」創作的寫生素材。
(中時)
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