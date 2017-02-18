竊賊偷了這個東西 現世報馬上來
連佛像也敢偷，竊賊現世報馬上來！基隆市安樂區一處藝品拍賣場上月過年前遭2名竊賊入侵，並偷走拍賣場的千手觀音、手鐲珠寶等，警方隨即成立專案小組，追查到家住北市士林區的陳姓犯嫌，昨天前往搜索，果然查獲到失竊的佛像珠寶等，當場將陳嫌逮捕。
警方表示，陳嫌（43歲）以及另位在逃的嫌犯，過年前鎖定基隆市的一處藝品拍賣場，從天花板從天而降闖入大賣場內，搜刮高價拍賣品，包括一尊價值不斐的木製千手觀音佛像，手環10只、項鍊4串、珠寶鑽類戒指25只等，總價值超過百萬元，業者在年前失竊相當震驚，隨即報案處理。
警方獲報後相當重視，隨即成立專案小組，透過監視器畫面，警方掌握到陳男涉嫌重大，昨天前往他的住處搜索，果然找到藝品店失竊的珍品，但其中木製的千手觀音佛像，因竊賊粗心搬移，導致觀音佛像「斷指」，員警見狀說：「一尊好好的佛像被你偷走，結果還被你弄到斷指，現在被抓也是現世報啦！」
警方表示，雖然找回大批失物，不過目前仍有一人在逃，目前警方仍持續追查另名犯嫌，而陳嫌被依竊盜罪、贓物罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並遭地檢署聲押獲准。
(中時)
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