221世界母語日文化嘉年華 陳菊：講母語傳千里
221世界母語日文化嘉年華活動今（18）日在鳳山行政中心舉辦，特別邀請金曲獎21屆臺語歌謠專輯得主嚴詠能老師編曲，運用閩南、客家、原民、新住民等四族群母語聯合唱出｢幸福台灣謠｣，高雄市長陳菊表示，學習母語是每位孩童的基本人權，市府長期支持推動母語教學，盼各族群間互相欣賞異同，彼此包容和諧共處，傳承延續屬於自己的語言和文化。
陳菊表示，105年高雄市所屬高中職、國中小學生人數約27萬8,428人，包括原住民族、客家、閩南與新住民學童，以本土語開課比例，國小比例達100％，國中選修課程開設比例達95％，為全國之冠。
此外，陳菊也說，配合教育部規畫107年實施12年國教，新住民語與本土語並列為國小必選課程，讓新住民子女學習母語文化，培育人才成為新南向政策的重要資產。
｢221世界母語日文化嘉年華｣活動以｢映象高雄-講母語，傳千里｣為主題，將母語學習結合3D立體影像科技與網路傳播無遠弗屆，原民會於105年首度試辦族語遠距直播共學，高雄市共有8所國小參與試辦計畫，透過直播攝影棚讓族語老師，以視訊方式與學生互動教學，以解決原住民語師資缺乏的困境，並與現場直播連線，邀請市長陳菊及原民會主委夷將･拔路兒共同體驗直播教學，讓族語學習零距離。
(中時)
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