林書豪新髮型 美媒：可能是史上最瘋狂

NBA球員林書豪不時在髮型上作文章，他近來又發布新髮型的照片，有美媒今天報導，這可能是NBA史上最瘋狂的造型，和動畫人物「天才小子吉米」極為相似。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網的林書豪昨天在社群軟體「Instagram」放了新髮型的照片，像極了頭上戴頂黑色高帽子，許多球迷看了，都留下哭笑不得的圖案。

美國媒體「The Mercury News」報導（新聞連結：http://www.mercurynews.com/2017/02/17/jeremy-lins-new-hairdo-may-be-craziest-in-nba-history/），林書豪的新髮型，可能是NBA史上最瘋狂的。

「The Mercury News」也把林書豪的照片和動畫人物「天才小子吉米（Jimmy Neutron）」做比較，形容林書豪的髮型看起來很像變色龍。1060218

(中央社)