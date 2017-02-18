國1路竹段3起連環車禍 4人送醫

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國道1號路竹南下路段今天下午接連發生3起連環車禍，造成4人送醫，其中謝姓連結車司機左大腿骨折傷勢嚴重，夾在中間的國光號乘客及司機則無大礙，事故現場90分鐘內排除。

警方說，國1南下343.5公里下午先後發生兩部自小客車追撞車禍，以及3部自小客車追撞車禍，造成車流一路回堵到路竹，其中同一車一家3口肢體挫傷自行就醫後都無大礙。

警方表示，40歲的謝姓男子駕駛的聯結車疑因未保持安全距離於國1南下340里處追撞前方國光號，國光號再向前推撞前方大貨車，造成謝姓聯結車司機左大腿骨折，他送醫到院時意識清醒。

警方指出，這輛中壢開往高雄的國光客運汽車雖前後都受創，但全車11名乘客及司機都沒事。1060218

(中央社)