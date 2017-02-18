奧斯卡服裝設計誰最讚 專家教你這樣看

入圍本屆奧斯卡最佳服裝設計獎項影片，有色彩豐富像彩虹如「樂來越愛你」；有華麗精雕細琢如「走音天后」；有寫實沉穩襯托角色情感內斂如「同盟鶼鰈」等，最後獎落誰家？

洛杉磯時尚設計商業學院（FIDM）舉辦的電影服裝設計特展（Art of Motion Picture Costume Design）邁入第25屆，展示多款入圍今年奧斯卡最佳服裝設計獎項的服裝造型。

至於哪部電影的服裝造型最匠心獨運？學院的博物館館長瓊斯（Kevin Jones）受訪說，「樂來越愛你」（La La Land）的戲服就是看了讓人感到開心，色彩豐富如彩虹。

「走音天后」（Florence Foster Jenkins）是一部美妙又精緻的電影，他說，服裝造型更是極致精雕細琢，吸睛如視覺饗宴。

至於「同盟鶼鰈」（Allied）的戲服，他說，把男女主角襯托非常高雅，猶如1940年代黑白片「北非諜影」（Casablanca）的元素，融入至2016年。

不過瓊斯另指出，電影裡最棒的服裝造型，應是可引領觀眾融入隨著劇情發展的故事情節，而「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）的服裝造型，在這方面非常成功。

雖然在台灣取景拍攝的「沉默」（Silence）沒有入圍服裝造型設計獎項，不過瓊斯也稱讚，演員穿著的長袍融合亞洲風，也是獨樹一幟的美麗。

而獎落誰家的棘手難題，即將在26日舉行的奧斯卡金像獎頒獎典禮揭曉。1060218

(中央社)