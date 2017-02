奧斯卡服裝設計誰最讚 專家教你這樣看

入圍本屆奧斯卡最佳服裝設計獎項影片,有色彩豐富像彩虹如「樂來越愛你」;有華麗精雕細琢如「走音天后」;有寫實沉穩襯托角色情感內斂如「同盟鶼鰈」等,最後獎落誰家?

洛杉磯時尚設計商業學院(FIDM)舉辦的電影服裝設計特展(Art of Motion Picture Costume Design)邁入第25屆,展示多款入圍今年奧斯卡最佳服裝設計獎項的服裝造型。

至於哪部電影的服裝造型最匠心獨運?學院的博物館館長瓊斯(Kevin Jones)受訪說,「樂來越愛你」(La La Land)的戲服就是看了讓人感到開心,色彩豐富如彩虹。

「走音天后」(Florence Foster Jenkins)是一部美妙又精緻的電影,他說,服裝造型更是極致精雕細琢,吸睛如視覺饗宴。

至於「同盟鶼鰈」(Allied)的戲服,他說,把男女主角襯托非常高雅,猶如1940年代黑白片「北非諜影」(Casablanca)的元素,融入至2016年。

不過瓊斯另指出,電影裡最棒的服裝造型,應是可引領觀眾融入隨著劇情發展的故事情節,而「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)的服裝造型,在這方面非常成功。

雖然在台灣取景拍攝的「沉默」(Silence)沒有入圍服裝造型設計獎項,不過瓊斯也稱讚,演員穿著的長袍融合亞洲風,也是獨樹一幟的美麗。

而獎落誰家的棘手難題,即將在26日舉行的奧斯卡金像獎頒獎典禮揭曉。1060218

