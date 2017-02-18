金正男遇刺案 馬國逮捕北韓男子李正哲

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馬來西亞警方正在就北韓勞動黨委員長金正恩同父異母的哥哥金正男遭暗殺事件展開調查，馬國警方今天表示，已抓獲第4名嫌疑人，是一名持有北韓護照的男性李正哲（音譯）。

南韓「中央日報」網路版今天指出，17日晚在馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）被捕的這名北韓男子名叫「李正哲」（Ri Jong Chol），46歲，持有馬來西亞政府簽發給外國勞工的i-Kad簽證。

馬來西亞政府自2014年開始，簽發為期一年的外勞簽證，並可於屆滿前辦理延期。

報導引述馬來西亞當地媒體消息稱，1970年5月6日出生的李正哲，與40歲的妻子、17歲兒子和10歲女兒居住在雪蘭莪州的公寓裡。左鄰右舍描述他為一名平凡的家長。

據報導，李正哲就是馬來西亞警方通緝的金正男謀殺案的4名在逃的男性涉嫌人之一。1060218

(中央社)