TCL通訊中國區總裁楊柘 辭職
因為任內業績明顯下滑，TCL通訊首席運營官、中國營銷本部總裁楊柘正式辭去職務，同時不再擔任TCL通訊董事、營運執行委員會成員。這是TCL暨去年年底的大規模裁員後，又一人事波動。
新浪財經17日報導，這起人事變動已於2月1日生效。報導稱，TCL董事長李東升一直希望能夠提升手機業務在中國市場的市占，但2015年底聘請華為前高管楊柘至今，手機業務並沒有顯著成長，反而還出現衰退，是這次楊柘遭免職的主因。
TCL集團2016年第3季財報顯示，前三季度TCL營業務收入為146.6億元人民幣（下同），年減10.1％，凈利潤1.43億元，年減76.7％。主力產品智能終端銷量下降17.0％，整體銷售均價由去年同期的47.7美元下降至44.2美元。
即使TCL在去年12月黑莓（BlackBerry）宣布授權TCL集團生產黑莓手機，但是外界評估TCL在中國手機市場仍然難以取代現有的前幾大品牌，立足中國市場仍然不樂觀。
今年開年以來TCL的表現仍不佳。據該公司公告，今年1月份的手機銷量為382.4萬台，比同期大減33.78％。
(工商)
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