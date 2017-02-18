濱崎步巨乳照修很大 門板嚴重變形

門板嚴重變形，濱崎步自拍修很大。(取自濱崎步IG)

濱崎步時常在網上秀出好身材。(取自濱崎步IG)

38歲日本天后「歩姐」濱崎步，去年9月與第二任美國丈夫離婚後，性感全開，三不五時就會在社群網站曬出S型曲線好身材，日前又PO出自拍照，渾圓又傲人的巨乳上圍，令粉絲直呼「想揉」，不過也被少數網友發現，步姐好身材疑似是修圖修來的。

濱崎步在網上更新近況，PO出自拍照透露最近在為演唱會健身練氣，傲人上圍加上一雙長腿的完美比例也掀起網友熱烈討論，不過濱崎步就被發現照片中門板下面嚴重彎曲變形，修圖修很大。

(中時電子報)