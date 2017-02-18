228國定假日 故宮南院照常開放
下週末就是228國定假日，國人將會有4天的連續假期，國立故宮南院在228連假將不休館，休假的國人可到嘉義故宮南院欣賞（日本美術之最─東京‧九州國立博物館精品展），在25、26兩日的晚間享受小野麗莎等知名音樂家的（2017 繽紛亞洲故宮南院湖畔音樂會），享受文化藝術與音樂盛宴。
故宮南院處長王士聖指出，228連假連放4天，故宮南院打破每周一休館的規定，2月27日週一照常開館，將提供給民眾更彈性的旅程安排。目前故宮南院展出的特展「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」，展覽內容有日本繪畫、傳抄的佛經、佛像雕刻、陶瓷、漆器、屏風等精品，展件中有許多日本國寶及重要文化財。
25、26兩天還可欣賞故宮南院與嘉義縣政府共同舉辦的（2017 繽紛亞洲 故宮南院湖畔音樂會），現場有Bossa Nova天后小野麗莎、東方蝴蝶夫人田村麻子、社會鋼琴家黃凱盈、男高音王典與台北愛樂管弦樂團，強大的陣容為民眾帶來膾炙人口的歌劇及交響樂作品。
(中時)
關鍵字：故宮南院
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