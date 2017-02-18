搶228連假商機 新竹美麗信酒店多元住房上陣
爭食228連續假期商機，新竹美麗信酒店一口氣推出環保輕旅行、樂園FUN假趣、遛遛森林聲、饗樂假期4種住房優惠專案滿足不同需求消費者。
新竹美麗信酒店表示，今年春節消費旺季提前落幕，為了讓消費者在春節之後可以省荷包，還可開心出遊，值228連續假期將屆，依照各種不同需求自即日起推出各式住房專案，還搭配聰明省餐券優惠，提供民眾自由搭配多元化選擇。
新竹美麗信總經理董愛珠舉例說，想要愛地球、又可以輕鬆入住飯店，環保住房專案絕對是「綠生活家」的不二選擇，環保住房內不提供拋棄式個人盥洗用品如牙刷、牙膏、沐浴用品、洗髮精、浴帽、梳子、刮鬍刀、浴袍及拖鞋。
她說，在連續假期若不知如何安排親子活動，或是一定要玩樂園的玩家，入住可選擇小人國、六福村或綠世界任一樂園，並依房型人數提供門票及早餐；若想遠離城市，可依人數選擇入住房型，並依房型人數提供飯店內自助式早餐、尖石鄉薰衣草森林門票、杯墊、內灣線一日周遊券、計程車接駁；或飯店至千甲站或千甲站至飯店套裝行程。
(工商)
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