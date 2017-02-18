草屯國小捐春聯義賣所得給創世草屯分院
南投草屯國小今〈18〉日由校長陳恒聰率學生代表，將該校學生在「寒冬送暖春聯義賣」所得1萬元，捐贈給創世社福基金會草屯分院，讓孩子們知道他們也有能力靠自己微小的力量，幫助到生活周遭的老人及弱勢朋友，發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，深具教育意義。
草屯國小為配合春節民俗節慶氣氛及展現書法教學成果，舉辦的「春聯揮毫」，邀請20位學生書法好手，各寫3副春聯義賣，當場就有副縣長陳正昇、教育處長李孟珍、議員李洲忠、黃文君及家長會長李政峰等慷慨解囊認購，不但培養孩子們的成就感與自信心，並由義賣感受「施比受更有福」的正面社會關懷力量。
今天該校校長陳恒聰特與家長會長李政峰率學生代表吳庭緯、洪甄勵等人，將「寒冬送暖春聯義賣」所得1萬元，捐贈給創世基金會草屯分院，展現愛心，場面溫馨感人。
(中時)
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