台南都會區北外環道路 新運輸走廊
因應台南科學園區交通壅塞問題，南市府全力開闢周邊聯絡道路，其中最重要的台南都會區北外環快速道路，如果通車，將成為南科、永康工業區、創意園區、台南市區、科技工業區的新運輸走廊。
工務局表示，台南都會區北外環快速道路，由新市台1線到安平四草大橋全長19公里，經費共約178億元，第一期10億元由台1線到新港社大道路段已於104年元月通車；第三期工程(新港社大道到台江大道) 46億元，預計今年7月開工；第二期工程(台江大道到安和路)已進行設計；第四期工程(由安和路到四草大橋)已進行規畫。
這條新運輸路線，預估全線完成後，將成為台南市第四條東西向快速主幹道，相較於國道八號更貼近市區，從安平至南科將更快速方便。
工務局表示，台南科學園區相關產業成長迅速，為台灣地區創造高額產值，也為大台南地區造就不少就業與發展的機會，但在相關產業快速成長之際，卻也帶來大量的車潮，導致南科特定區產生嚴重的交通運輸問題。
南市為打通南科及新市、永康至高鐵特定區交通動線，於102年起已陸續完成「台南都會區北外環道路第1期工期」、「國道8號南科聯絡道延伸省道台1線道路工程」、「新化區高鐵沙崙站橋下道路工程」、「南科西向聯絡道路新闢工程」等重要聯絡道路並通車，目前正進行「新化區高鐵沙崙站橋下道路第2期後續工程」，預計106年5月完工通車，完工後可疏解，台39線由永康至新市之車流。
(中時)
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