金正男遇害前 女嫌聲稱領到100美元
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男日前遭暗殺，其中一名女嫌席蒂艾沙聲稱，暗殺前在夜店碰到一名「神秘陌生人」，對方給了100美元讓她動手，而她當時認為這是「惡作劇」。
英國「鏡報」（The Mirror）網站報導，席蒂艾沙（Siti Aishah）並不認識其他4名男性共犯，也從未聽過金正男這號人物。
據報導，25歲的席蒂艾沙與29歲的段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）遭北韓特務誘騙而參與暗殺行動。段氏香就是出現在閉路電視監控系統（CCTV）中，身著「LOL」字樣T恤的女子。
兩名女嫌據稱曾作為伴遊女郎，在中國大陸待了3個月。
兩人供稱，一名男子主動接近她們後，將段氏香介紹給目前仍然在逃的另外4名男性共犯。
這名男子要求段氏香去找另一同伴一起拍攝這個「惡作劇影片」，席蒂艾沙只參與了這部分行動。
兩名女嫌同意並預演了這齣「鬧劇」，所以之後能很快完成任務。
據當地媒體，席蒂艾沙被要求用手帕蓋住金正男的臉，段氏香則練習對金正男注射藥劑。
這兩名女性聲稱，她們不知道究竟發生了什麼事。金正男死前用英語向機場員工說「好痛苦，好痛苦，我被噴了液體。」（譯者：中央社周慧盈）1060218
(中央社)
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