禽流感防疫 台南市將開罰隨意餵養野禽

我要評比

禽流感疫情擴散，台南市政府今天呼籲民眾遠離野鴿野鳥，餵食者將被開罰。

台南已發現2起禽流感H5N6案例，分別是六甲區火雞場，全場撲殺，及官田水雉生態教育園區1隻死亡小水鴨，園區休園14天。

台南市動保處指出，台南有多處野鴿野鳥聚集地，民眾若不慎接觸野鴿野鳥排遺，應確實洗手清潔；喜歡戶外踏青活動的人，也要特別注意，保持距離，且莫餵食。戶外活動後若出現感冒症狀或發燒，應配戴口罩及就醫。

動保處說，已對野鴿野鳥聚集地、鳥店及寵物鳥繁殖場，持續採樣監測及消毒防疫，且設立公告牌禁止餵食。另外，動保處更要求養禽場儘速設置非開放式設施，避免野鳥進入，降低疫病散播風險。

環保局則表示，已對全市36處野鴿常出沒公共區域進行消毒，並加取締公共區域、公園及廣場等場所，以防有人任意餵食。

環保局說，隨意餵養者一旦被發現查證屬實，將依廢棄物清理法開罰，處以新台幣1200元至6000元的罰款，自禽流感疫情發生以來，尚未有人受罰。1060218

(中央社)