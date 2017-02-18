乘客去玩司機工時怎算 勞動部：個案認定
勞動部今天強調，遊覽車司機載客出去遊玩，抵達景點旅客下車時，司機是否算工作時間，必須個案認定。
13日晚上蝶戀花旅行社主辦的武陵農場一日遊，在國道上發生嚴重車禍，造成33人死亡慘劇，原因指向司機疲勞駕駛所致。
對此，勞動部今天再度強調，包含遊覽車駕駛在內，只要受雇主指揮監督或受命等待提供勞務的時間，就屬工作期間。
勞動部次長郭國文說，勞基法當中規定，雇主必須在工作時間內每4小時應給予勞工30分鐘的休息時間。當中的休息時間指的是勞工可脫離雇主的指揮、監督脫離，自由利用的時間。
因此駕駛受雇主的命令，處於隨時等待提供勞務的時間(俗稱待命時間)，仍應屬工作時間。
不過，郭國文指出，如果是一日行程中未行車的等候時間，是否屬工作時間，仍應視個案情形，必須先釐清該時段內是否受雇主指揮監督，並是否可以自由利用而定。 勞動部舉例，遊覽車駕駛載運遊客至某景點，遊客下車至景點遊憩的時段，駕駛如可自行利用，獲得合宜的休憩，就不屬於工作時間。至於若有部分遊客仍停留於遊覽車上，或駕駛仍處於隨時等待提供勞務的待命狀態，實際上無法自由利用，仍應認屬工作時間。
郭國文說，如果勞資雙方對認定上有差異，則是可以走申訴管道。1060218
(中央社)
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