新竹縣稽查市售禽肉 未發現非法屠宰
禽流感疫情爆發，新竹縣政府衛生局稽查轄內市售禽肉蛋類產品販售情形，經查訪未發現有非法屠宰的產品，衛生局也將持續加強稽查。
新竹縣衛生局長殷東成表示，昨天會同衛生福利部食品藥物管理署中區管理中心，稽查轄內市場攤商，計有禽肉販售業者17家、蛋品販售業者3家合計20家，經查訪未發現有非法屠宰的產品。
殷東成指出，禽流感病毒於常溫攝氏37度以下，可在禽肉存活約6天，為避免把病毒吃下肚，處理禽肉及蛋類應注意幾項原則。
首先，選購合格產品，切勿購買違法屠宰的家禽或來路不明的禽類及其製品，應選購有「防檢局屠宰衛生合格」標章或CAS肉品，該等肉品均經農政機關檢查合格。
另外，處理生鮮雞、鴨、鵝後，要用肥皂或洗手液澈底洗淨雙手，保持個人衛生。刀具及砧板也應清洗乾淨後再使用；生鮮的雞、鴨、鵝肉品，應放在乾淨有蓋容器內或用乾淨塑膠袋包好，才放入冰箱貯存；並與即食食物或熟食分區存放，避免交叉污染。
至於雞、鴨、鵝肉必須澈底煮熟再食用，烹煮禽肉的中心溫度至少須達到攝氏70度、持續兩分鐘才能完全煮熟。如禽肉烹煮後仍有粉紅色肉汁流出或禽骨中心部份呈紅色，應重新烹煮至完全熟透。
蛋的選擇部分，應優先選購經殺菌消毒的洗選蛋，避免食用生雞蛋或把生雞蛋混合醬料沾熟食使用，散裝零售蛋可能受到禽類糞便的污染，因此購買後要先清洗蛋殼後再烹煮。如有任何食品衛生安全問題，都可向衛生局食品藥物管理科洽詢。1060218
(中央社)
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